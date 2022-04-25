25.04.2022

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Илон Маск может приобрести Twitter уже на этой неделе за 43 млрд. долларов

Twitter

Twitter Inc. ведет предварительные переговоры с Илоном Маском (Elon Muskи) о продаже соцсети. Ожидается, что сделка может быть заключена уже на этой неделе. Сумма сделки составляет 43 млрд. долларов. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на осведомленных источников.

Стороны встретились в это воскресенье для обсуждения предложения Маска и продвинулись в переговорах. В то же время отмечается, что никаких гарантий, что соглашение в конце концов заключат, нет.

Ожидалось, что Twitter отклонит предложение о покупке соцсети Маском и введет юридические ограничения на приобретение им в собственность более 15% акций. Но после того, как глава Tesla и SpaceX нашел финансирование в 46,5 млрд. долл. для сделки, а акции компании на рынке упали, Twitter изменил свою позицию и все же допустил переговоры о покупке.

Маск заявил, что может пойти на прямое соглашение с акционерами и запустить тендерный механизм. Кроме того, он выразил готовность продать свою действующую долю, если сделка сорвется.

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