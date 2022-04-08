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Игра Returnal стала лучшей по версии BAFTA Games Awards 2022

BAFTA Games Awards 2022

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила список лауреатов 18-й премии BAFTA Games Awards 2022.

Лучшей игрой 2021 года стала Returnal от финской студии Housemarque. Шутер с элементами «роглайт» также получил призы за лучшую музыку и звук. Кроме того, актриса Джейн Перри выиграла в категории «Лучшая актерская игра первого плана» за озвучку главной героини Returnal — Селены. В зрительском голосовании лучшей игрой признали медитативный симулятор Unpacking.

Лауреаты BAFTA Games Awards 2022:

  • «Лучшая игра» — Returnal;
  • «Лучшая британская игра» — Forza Horizon 5;
  • «Лучший дебют» — Toem;
  • «Лучшая семейная игра» — Chicory: A Colorful Tale;
  • «Лучшая обновляющаяся игра» — No Man’s Sky;
  • «Лучшая оригинальная игра» — It Takes Two;
  • «Лучшая актерская игра первого плана» — Джейн Перри — Селена из Returnal;
  • «Лучшая актерская игра второго плана» — Кимберли Брукс — Холлис Форсайт из Psychonauts 2;
  • «Лучший мультиплеер» — It Takes Two;
  • «Лучший сюжет» — Unpacking;
  • «Лучший геймдизайн» — Inscryption;
  • «Лучшая анимация» — Ratchet & Clank: Rift Apart;
  • «Лучшая музыка» — Returnal;
  • «Лучшая работа художника» — The Artful Escape;
  • «Лучший саунддизайн» — Returnal;
  • «Техническое достижение» — Ratchet & Clank: Rift Apart;
  • «Выбор аудитории» (EE Game of the Year) – Unpacking.

Запись трансляции

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