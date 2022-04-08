Игра Returnal стала лучшей по версии BAFTA Games Awards 2022
Британская академия кино и телевизионных искусств объявила список лауреатов 18-й премии BAFTA Games Awards 2022.
Лучшей игрой 2021 года стала Returnal от финской студии Housemarque. Шутер с элементами «роглайт» также получил призы за лучшую музыку и звук. Кроме того, актриса Джейн Перри выиграла в категории «Лучшая актерская игра первого плана» за озвучку главной героини Returnal — Селены. В зрительском голосовании лучшей игрой признали медитативный симулятор Unpacking.
Лауреаты BAFTA Games Awards 2022:
- «Лучшая игра» — Returnal;
- «Лучшая британская игра» — Forza Horizon 5;
- «Лучший дебют» — Toem;
- «Лучшая семейная игра» — Chicory: A Colorful Tale;
- «Лучшая обновляющаяся игра» — No Man’s Sky;
- «Лучшая оригинальная игра» — It Takes Two;
- «Лучшая актерская игра первого плана» — Джейн Перри — Селена из Returnal;
- «Лучшая актерская игра второго плана» — Кимберли Брукс — Холлис Форсайт из Psychonauts 2;
- «Лучший мультиплеер» — It Takes Two;
- «Лучший сюжет» — Unpacking;
- «Лучший геймдизайн» — Inscryption;
- «Лучшая анимация» — Ratchet & Clank: Rift Apart;
- «Лучшая музыка» — Returnal;
- «Лучшая работа художника» — The Artful Escape;
- «Лучший саунддизайн» — Returnal;
- «Техническое достижение» — Ratchet & Clank: Rift Apart;
- «Выбор аудитории» (EE Game of the Year) – Unpacking.
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