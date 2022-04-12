IDC: поставки ПК начинают замедляться после двух лет уверенного роста

Аналитическая компания IDC опубликовала результаты исследования рынка персональных компьютеров в первом квартале 2022 года. За указанный период мировые поставки традиционных ПК, включая настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции, сократились на 5,1%. Несмотря на постоянные проблемы с цепочкой поставок и логистикой, поставщики в течение первого квартала отгрузили 80,5 млн. устройств.

Кроме того, аналитики IDC выделили наиболее успешные в плане количества продаж бренды. Лидером по итогам отчетного периода стала компания Lenovo, отгрузившая 18,3 млн. единиц. Доля бренда на рынке при этом составила 22,7%. Второе место заняла HP с показателями 15,8 млн. и 19,7% соответственно. На третьей позиции находится Dell — 13,7 млн. и 17,1% соответственно. На четвертой строчке с большим отрывом от конкурентов расположилась Apple. Пятую, с минимальными различиями в показателях, поделили компании ASUS и Acer.