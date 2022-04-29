Huawei выпустила недорогие smart-телевизоры Smart Screen SE нового поколения

Компания Huawei выпустила доступные smart-телевизоры Smart Screen SE нового поколения. В линейке представлены пять моделей — три базовые версии с диагональю экрана 43, 55 и 65 дюймов, а также две Pro-модификации (55 и 65 дюймов), дополнительно оснащенные 12 Мп веб-камерой с функцией ИИ-фокусировки.

Все модели имеют 92% охвата цветовой гаммы DCI-P3. Телевизоры поддерживают технологию MEMC для повышения плавности картинки, а также функции ALLM для снижения задержки сигнала при подключении по HDMI 2.1. Телевизоры имеют 3 Gb ОЗУ и 16 Gb встроенной флеш-памяти, поддержку технологии MEMC, порт HDMI 2.1 и кадровую частоту 120 Hz. Заявлено 92% охвата цветового пространства DCI-P3.

Отмечается, что все телевизоры нового поколения проходят заводскую калибровку дисплея. Кроме того, их матрицы сертифицированы на соответствие требованиям к низкому уровню синего света. Новинки оснащены модулем Wi-Fi (2,4/5 GHz), и программным «детским» фильтром, отсеивающим нежелательный контент при использовании функций Smart TV.

Цены на Huawei Smart Screen SE:

SE43 – 257 долларов;

SE55 – 332 доллара;

SE65 – 483 доллара;

SE55 Pro – 393 доллара;

SE65 Pro –544 доллара.

Новинки поступят в розничную продажу в Китае 31 мая.