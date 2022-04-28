Huawei MatePad SE: экран 10,1 дюймов и Kirin 710A за 227 долларов

Вместе со складным смартфоном Mate Xs 2 компания Huawei представила бюджетный планшетный компьютер MatePad SE.

Устройство оборудовано 10,1-дюймовым IPS-экраном разрешением 1920 х 1080 пикселей, частотой обновления 60 Hz и симметричными со всех сторон рамками.

Планшет построен на базе восьмиядерного процессора Kirin 710A. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, накопитель на 128 Gb поддерживает расширение с помощью карт microSD (до 512 Gb). За автономность отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5100 мАч, поддерживающая зарядку мощностью 10 Вт. На передней панели имеется фронтальная камера разрешением 2 Мп, на тыльной стороне камера на 5 Мп. Также есть стереодинамики, в качестве операционной системы используется HarmonyOS 2. Габариты составляют 240,2 х 159 х 7,85 мм, вес — 450 гр.

Huawei MatePad SE поступит в продажу в Китае уже сегодня и будет доступен в двух версиях: с поддержкой SIM и без. Цены на планшет: 4/128 Gb + Wi-Fi – 227 долларов, 4/128 Gb + LTE – 257 долларов.