Hisense Laser TV 120L9-Pro — первый в мире 120-дюймовый лазерный телевизор за 18289 долларов

Компания Hisense выпустила телевизор Laser TV 120L9-Pro. По заверению производителя, это первый в мире 120-дюймовый лазерный телевизор. Это не первый подобный продукт в ассортименте производителя, но первый с экраном такой диагонали.

Корпус телевизора изготовлен из североамериканского черного ореха, а позолота используется для идеального сочетания металла и дерева. По сути, Hisense Laser TV 120L9-Pro это лазерный проектор и светоотражающий экран. Новинка имеет 107% охвата цветового пространства BT.202 (151% гаммы DCI-P3) и оснащена панорамной акустикой Manhattan, создающей эффект присутствия в кинотеатре.

Цена Hisense Laser TV 120L9-Pro составляет около 18289 долларов. 110-дюймовая модификация телевизора обойдется покупателям за 7620 долларов.

Кроме того, компания анонсировала серию лазерных телевизоров L9H с диагональю экрана 75, 80, 88 и 100 дюймов, цены на них будут объявлены позднее.