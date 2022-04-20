Gulfstream Distribution стала официальным дистрибьютором Bitdefender в Азербайджане

Компания Gulfstream Distribution, крупнейший дистрибьютор ИТ на азербайджанском рынке, расширила свое портфолио новым брендом безопасности Bitdefender.

Румынская компания Bitdefender является создателем и производителем линейки всемирно известных высокопроизводительных интегрированных решений для обеспечения безопасности, обнаружения и реагирования, а также анализа угроз. Продукты Bitdefender защищают сотни миллионов компьютеров по всему миру, даря своим пользователям спокойствие и уверенность в полной сохранности, всеобщей безопасности и надежной защите важных данных.

Bitdefender является лидером в области проактивной безопасности, признанным наиболее важными независимыми группами тестирования, такими как AV Test, AV Comparatives, MITRE и Virus Bulletin, а также рыночными аналитиками, такими как Forrester, IDC, Radicati и Gartner. Его инновационные решения созданы для всех популярных платформ, для персональных и серверных операционных систем, почтовых серверов и интернет-шлюзов.

Bitdefender является одним из новаторов в разработке программного обеспечения для проактивной защиты от угроз, как для малого, так и для крупного бизнеса, компания предлагает комплексное решение — адаптированную защиту с широкими возможностями на уровне конечной точки, сети, облака и человека, обеспечивая целостную защиту от сложных современных атак.

Бизнес-решения Bitdefender позволяют компаниям:

внедрить единую платформу управления рисками, которая помогает компаниям обнаруживать свои слабые места и применять меры безопасности для укрепления своей безопасности;

понять среду угроз и защитить свои конечные точки с помощью легкого, но эффективного агента безопасности как на рабочих станциях, так и на серверах;

добавить возможности обнаружения и реагирования при необходимости, всего лишь изменив политику безопасности;

воспользоваться мощной платформой для анализа безопасности, обеспечивающей как корреляцию событий безопасности, так и технологии машинного обучения.

Когда речь идет о программном обеспечении Bitdefender, стоит выделить улучшенную защиту с минимальным влиянием на производительность и меньшим потреблением ресурсов вашей системы — отличная защита по разумной цене.

Поставка по всему миру проходит через сеть официальных дистрибьюторов и партнеров, охватывающую 170 стран мира, теперь в Азербайджане Bitdefender официально представлен компанией Gulfstream Distribution.

Gulfstream Distribution — IТ-дистрибьютор на рынке Азербайджана, успешно развивающий такие сегменты дистрибуции, как компьютерное и цифровое оборудование, программное обеспечение для сложных инфраструктур и облачные решения в сфере безопасности. В настоящее время портфель компании включает 25 брендов, в том числе мировых гигантов Cisco, Dell EMC, Huawei, Acer, Canon.

В современном мире, где кибер-злоумышленники стремятся причинить вред 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а организации сталкиваются с непредсказуемым риском…

Bitdefender создан для устойчивого развития.

Выберите нашу платформу безопасности или управляемую услугу, чтобы стать более устойчивым к киберугрозам бизнесом.

Gulfstream Distribution — (012) 597 30 80.

Официальный сайт — http://www.gulfstream.az/

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