25.04.2022

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Google зарегистрировал товарный знак Pixel Watch

Pixel Watch

Компания Google подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) заявку на регистрацию товарного знака Pixel Watch. Заявка подана 19 апреля.

Бренд предназначен для «умных часов, носимых компьютеров в виде умных часов, кейсов для умных часов, ремешков для умных часов».

Уже последние несколько лет в сети появляется информация о разработке умных часов Google. По предварительным данным, Pixel Watch получат круглый экран без выступающего безеля, интеграцию с сервисами Fitbit и будут работать на платформе Wear OS 3.1 с голосовым помощником Google Assistant следующего поколения.

Ожидается, что презентация Pixel Watch состоится 26 мая, через две недели после конференции Google I/O.

 

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