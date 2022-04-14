Google выпустил приложение для удобного перехода с iOS на Android

Компания Google выпустила бесплатное приложение Switch to Android («Переход на Android»), которое упрощает процесс переноса настроек и файлов с iOS на Android. Информация о том, что Google разрабатывает приложение для потенциальных пользователей своей ОС, появилась еще в июле 2021 года.

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Приложение уже доступно в App Store, но пока только по прямой ссылке — из каталога оно скрыто, сообщает ресурс 9to5google.

Согласно описанию в магазине, приложение Switch to Android позволяет быстро перенести фотографии, видео, контакты и события календаря с iPhone на новый Android-гаджет. Импорт производится по воздуху, без использования кабеля. При этом стандартные сообщения в список трансфера не входят, программа только напоминает о необходимости предварительного отключения iMessage на iOS-устройстве. Switch to Android поддерживает iOS 12.0 или новее.