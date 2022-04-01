01.04.2022

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Google Docs будет подчеркивать предложения, которые нужно отредактировать

Google Docs

В Google Docs будет добавлена новая вспомогательная функция, об этом говорится в блоге компании. Функция получила название «Тон и стиль».

Фиолетовой линией будут подчеркиваться предложения, в которых пользователю предлагается изменить стилистику или тон высказывания. Замечания помогут сократить текст, сделать его более содержательным или убрать неуместные слова.

Новая функция станет доступна только для подписчиков таких версий Google Workspace, как Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus и Education Plus. В бесплатном аккаунте Google Workspace Essentials функция отсутствует.

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