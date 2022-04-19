19.04.2022

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Google Chrome для ПК получил возможности мобильной версии

Google Chrome

Десктопная версия браузера Google Chrome получила новые функции, ранее доступные только на мобильных устройствах, пишет 9to5google. Все они связаны с технологией Google Lens.

В обновленной версии Chrome интерфейс Google Lens обзавелся тремя новыми экранными кнопками: «Поиск», «Текст» и «Перевод». Первую можно использовать для выбора части изображения для уточнения результатов запроса. Вторая позволит копировать, прослушивать или искать выделенный текст в сети, а третья — переводить нужный фрагмент текста. Кроме того, в верхней части окна Google Lens появилась кнопка быстрого поиска источника изображения.

Все нововведения уже доступны при использовании актуальной версии браузера для Chrome OS, macOS и Windows.

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