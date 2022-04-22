Garmin представила фитнес-трекер Vivosmart 5 за 150 долларов

Компания Garmin представила новый фитнес-трекер Vivosmart 5. Гаджет выполнен в минималистичном дизайне и оснащен всеми функциями современных моделей.

Garmin Vivosmart 5 оборудован монохромным OLED-экраном с разрешением 88 × 154 пикселя. Заявленное время автономной работы на одном заряде аккумуляторной батареи — до семи дней. Трекер защищен от воды, допускается использование при плавании или в душевой. Производитель делает особый акцент на конфиденциальности — гаджет не оснащен GPS-модулем.

Устройство осуществляет мониторинг частоты пульса и SpO2, мониторинг сна, отслеживает уровень стресса, считает количество пройденных шагов и сожженные калории и пр.

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Доступны 14 спортивных режимов, в том числе йога, бег, ходьба и езда на велосипеде. Если устройство обнаружит резкое движение и оценит его как что-то нетипичное для тренировок, оно отправит текстовые сообщения указанным контактам. На дисплее также могут отображаться различные уведомления со смартфона.

Фитнес-трекер выпускается с ремешками мятного, черного и белого цвета. Цена Vivosmart 5 составляет 149,99 долларов.