Fujitsu откроет доступ всем желающим к самому высокопроизводительному суперкомпьютеру Fugaku

Японская корпорация Fujitsu предложила всем желающим воспользоваться ее суперкомпьютером Fugaku, который является самым мощным в мире. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Суперкомпьютер Fugaku был разработан корпорацией Fujitsu и Институтом физико-химических исследований RIKEN. Он показал в тесте High Performance Linpack (HPL) результат 442 петафлопсов.

Fujitsu обнародовала новый пакет услуг для глобальных коммерческих клиентов, в том числе программные приложения для разработки искусственного интеллекта и Computing as a Service (CaaS) для доступа к мощнейшим вычислительным технологиям через облако. В октябре 2022 года их начнут предоставлять в Японии, а вскоре в Европе, Америке, Азии и других регионах мира.

6 апреля Fujitsu уже открыла предварительные заказы на сервис Fujitsu Cloud Service HPC, который предлагает воспользоваться суперкомпьютером Fujitsu PRIMEHPC FX1000, использующим тот же процессор, что и Fugaku. В ближайшие месяцы компания намерена открыть услуги, связанные с квантовой технологией Digital Annealer.

Облачный сервис обеспечивает высокую совместимость с Fugaku для ускорения исследований, а также легко передает полученные результаты при помощи встроенного планировщика заданий, файловой системы, компилятора и приложений. Таким образом в будущем клиенты смогут перенести свои проекты на самый мощный компьютер с той же функциональностью.

Fujitsu ожидает, что их услуги помогут человечеству решить многие проблемы в таких сферах, как финансы, промышленность, дистрибуция, логистика, прогнозирование стихийных бедствий и медицина (создание лекарств и генная терапия). Сами разработчики обещают предоставлять ПО и всестороннюю поддержку по настройке сервисов.

«Мы ожидаем, что CaaS станет важным сервисом для быстрого подключения исследований и разработок Fugaku к промышленному использованию и практическому внедрению в обществе. Мы будем сотрудничать с Fujitsu для дальнейшего объединения Fugaku с этим новым сервисом, чтобы беспрепятственно предоставлять его возможности в облаке», — сказал директор RIKEN.

Он также отметил, что за последние два года суперкомпьютером Fugaku воспользовались 149 компаний.