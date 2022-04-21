Европарламент проголосовал за принятие USB-C в качестве единого типа разъема для мобильных устройств

Депутаты Европейского парламента согласились с предложением Еврокомиссии о принятии USB-C как единого стандарта для зарядки мобильных устройств. 43 парламентария проголосовали «за», 2 — «против».

Новые правила гарантируют, что потребителям больше не потребуется новое зарядное устройство и кабель каждый раз, когда они приобретают новое устройство. Они смогут использовать одно зарядное устройство для всех своих электронных гаджетов малого и среднего размера.

Мобильные телефоны, планшеты, цифровые камеры, наушники и гарнитуры, портативные игровые приставки и портативные колонки, заряжаемые через проводной кабель, должны быть оснащены портом USB Type-C, независимо от производителя. Исключения будут применяться только к устройствам, которые слишком малы для того, чтобы иметь порт USB Type-C, таким как smart-часы, трекеры здоровья и некоторое спортивное оборудование.

«Инициатива поможет окружающей среде, стимулирует повторное использование электроники, сэкономит деньги и сократит неудобства как для бизнеса, так и для потребителей», — сказал Алекс Агиус Салиба (Alex Agius Saliba), член Европарламента от Мальты.

Кроме того, Европарламент предложил расширить действие стандарта на ноутбуки. Еще одна новая инициатива — ввести минимальную совместимость между стандартами беспроводной зарядки. Депутаты опасаются, что производители будут использовать индукционную технологию для обхода требований по USB-C.