Epson выпустил МФУ WorkForce Pro WF-C4810 за 299 долларов

Компания Epson выпустила многофункциональное устройство WorkForce Pro WF-C4810. Новинка совмещает возможности принтера, сканера, копира и факса.

Используется экологичная и экономичная технология печати PrecisionCore Heat-Free. В процессе печати не используется нагрев, благодаря чему МФУ потребляет до 90% меньше электроэнергии, чем устройства, использующие другие технологии.

Устройство соответствует формату A4. Скорость печати достигает 25 страниц в минуту в монохромном режиме и 12 страниц в минуту в цветном режиме. Максимальное разрешение при печати составляет 4800 × 2400 DPI, оптическое разрешение при сканировании — 1200 DPI. Поддерживается двусторонняя печать.

МФУ оборудован цветным 4,3-дюймовым дисплеем с возможностью сенсорного управления. Есть адаптер Wi-Fi 802.11b/g/n/a/ac с поддержкой Wi-Fi Direct, порт USB и сетевой контроллер Ethernet (10/100 Мбит/с). Гарантирована совместимость с операционными системами Microsoft Windows и Apple macOS.

Цена Epson WorkForce Pro WF-C4810 составляет 299 долларов.