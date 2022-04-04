Epic Games выпустил приложение RealityScan для создания 3D-моделей при помощи камеры iPhone

Компания Epic Games выпустила бета-версию приложения RealityScan, которое использует камеру iPhone для создания 3D-моделей. В основе приложения лежат технологии компании Capturing Reality, которая специализируется на фотограмметрии. Epic Games купила ее в 2021 году.

Пользователи могут навести камеру на любой объект, отсканировать его и получить 3D-изображение. Затем готовый файл можно загрузить на платформу Sketchfab и использовать для создания приложений с дополненной реальностью или игр на движке Unreal Engine.

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Для создания 3D-модели, приложению необходимо не менее 20 снимков объекта под разными углами. При этом желательно, чтобы в помещении было хорошее освещение, а на фоне основного предмета не было дополнительных объектов. В таком случае результат сканирования окажется наилучшим. Epic Games заявляет, что RealityScan создает детализированные объекты со скоростью, которая «во много раз» превышает аналогичные решения конкурентов.

Бета-версию RealityScan для iPhone можно установить через TestFlight. Релиз должен состояться в 2022 году. Android-версия приложения находится в разработке.