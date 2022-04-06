Epic Games официально выпустила движок Unreal Engine 5.0

На презентации The State of Unreal 2022 глава Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) объявил о запуске движка Unreal Engine 5.0 для всех разработчиков. Он отметил, что среду успешно протестировали в некоторых проектах, в том числе в «королевской битве» Fortnite, которая перешла на UE5 в декабре 2021 года. В релизной версии Unreal Engine 5.0 полноценно функционируют Nanite, Lumen и другие системы.

Кроме того, Epic Games представил Lyra – бесплатный обучающий проект по созданию многопользовательских игр. Он дает возможность в том числе обучаться разработке на движке Unreal Engine 5.0. Предусмотрен ряд вспомогательных инструментов, упрощающих создание сцен. Lyra обладает модульной архитектурой и адаптирована для ПК, консолей и мобильных устройств.

Компания также выпустила City Sample — бесплатный проект, демонстрирующий создание города в технодемо The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience.

«Проект демонстрирует то, как мы использовали новые и улучшенные системы в Unreal Engine 5, включая World Partition, Nanite, Lumen, Chaos, Rule Processor, Mass AI, Niagara, MetaHumans, MetaSounds и Temporal Super Resolution, для создания пользовательского опыта», — говорится в описании City Sample.

The Coalition, студия, работавшая над «Матрицей» на UE5 показала технодемо на Unreal Engine 5 под названием The Cavern. В студии сообщили, что оно превосходит все их предыдущие работы.

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В конце презентации студия Crystal Dynamics объявила, что приступила к разработке следующей игры в серии Tomb Raider на Unreal Engine 5, но никаких деталей пока что нет.