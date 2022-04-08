Epic Games и LEGO создадут метавселенную для детей

Epic Games объявила о начале сотрудничества с датской компанией по производству развивающих игрушек LEGO Group. Компании анонсировали большой проект: метавселенную, в которой дети смогут заниматься творчеством и общаться друг с другом в интересной обстановке. Согласно задумке, виртуальный мир поможет цветам жизни расти и развиваться. Главный приоритет авторов инициативы — безопасность детей и их личной жизни.

По словам генерального директора LEGO Group Нильса Б. Кристиансена, необходимо защищать права детей на безопасную цифровую игру, поскольку у детей есть «огромный потенциал для развития навыков», особенно в виртуальном мире.

«Группа LEGO очаровывает воображение детей и взрослых с помощью творческой игры в течение почти столетия, и мы рады собраться вместе, чтобы построить пространство в метавселенной, которое будет веселым, развлекательным и созданным для детей и семей», — отметил Тим Суини, глава Epic Games.

Сроков создания необычной вселенной пока нет.