Emotet вновь набирает обороты: за март его активность выросла больше чем в три раза

По данным «Лаборатории Касперского», Emotet, один из самых опасных ботнетов в мире, впервые со своего возвращения в ноябре 2021 года серьёзно активизировался. Число атакованных пользователей выросло с 2 843 в феврале до 9 086 в марте, а число попыток атак — с 16 897 в феврале до 48 597 в марте, то есть более чем в три раза.

Emotet — это одновременно и контролируемая сеть заражённых устройств, используемых для атак на другие устройства, и вредоносное ПО, способное извлекать с заражённых устройств разные виды данных, в том числе финансовые. Деятельность Emotet была остановлена благодаря совместным усилиям правоохранительных органов из разных стран в начале 2021 года, но уже в конце прошлого года ботнет возродился вновь.

Наиболее часто Emotet заражает устройства через спам-письма с вложенным вредоносным макросом Microsoft Office. Этот макрос позволяет запускать вредоносную команду PowerShell и затем загрузчик, который устанавливает сообщение с командно-контрольным сервером и вводит в действие следующие вредоносные модули. Они могут выполнять множество разных действий на заражённом устройстве. Исследователи «Лаборатории Касперского» сумели проанализировать 10 из 16 модулей, большинство из которых использовались Emotet в том или ином виде в прошлые годы.

Текущая версия Emotet может создавать автоматизированные спам-рассылки, которые в дальнейшем распространяются по сети через заражённые устройства, собирают почтовые адреса и сами письма из приложений Thunderbird и Outlook, а также пароли из популярных браузеров.

«Emotet — развитая бот-сеть, которая использовалась для атак на многие организации по всему миру. Остановка деятельности этой бот-сети в прошлом году позволила значительно снизить количество угроз по всему миру. Сейчас, во время нового всплеска активности Emotet, число атак пока несравнимо меньше с прошлым масштабом. Но очевидно, что операторы ботнета активизировались, и высока вероятность того, что угроза будет широко распространяться и впредь», — комментирует Алексей Шульмин, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Фильм «Лаборатории Касперского» о международной операции по борьбе с Emotet можно посмотреть здесь: https://www.tomorrowunlocked.com/.

Узнать больше о модулях Emotet можно по ссылке: https://securelist.ru/emotet-modules-and-recent-attacks/104986/

Чтобы защититься от Emotet и других подобных ботнетов, эксперты советуют компаниям принять следующие меры: