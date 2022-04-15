Электрический концепт-кар Mercedes-Benz Vision EQXX прошел более 1000 км на одном заряде

В начале января, в рамках CES 2022, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz презентовал концепт электромобиля Vision EQXX с запасом хода 1000 км. Как оказалось, что 1000 км в данном случае это не просто обещания, а вполне достижимый показатель.

Компания заявила, что, концепт-кар успешно прошел испытания на дальность хода, проехав более 1000 км на одном заряде. Mercedes-Benz Vision EQXX смог без подзарядки проехать через несколько европейских городов, начиная с Германии, через Швейцарию и Италию, к месту назначения в городе Кассис на юге Франции. Во время теста электромобиль двигался со средней скоростью 87 км/ч. Температура в пути колебалась от 3 до 18 градусов, при этом электромобиль показал рекордно низкое среднее потребление энергии — 8,7 кВтч на 100 км.

Машина проехала более 1000 км на одной зарядке, но Mercedes-Benz не уточняет, сколько именно. Это более чем вдвое превышает типичные возможности электрокаров. При этом по прибытии в конечную точку аккумулятор еще не был разряжен — в нем оставалось 15%, то есть автомобиль мог проехать еще около 140 км. Для более точных показателей предстоит получение сертификации Агентства по охране окружающей среды США и Европейской процедуры испытаний легковых авто (WLTP).

Отметим, что у большинства электромобилей на рынке запас хода составляет 350-480 км. Еще один нюанс в том, что сертифицированные агентства при проверке не учитывают возможные спуски, подъемы и погодные условия, но Mercedes-Benz провела испытания далеко не в идеальной обстановке: маршрут пролегал через горные участки, места строительных работ на дорогах и при широком диапазоне температур.