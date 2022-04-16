Digital Pets разработала 3D цифровых собак в качестве компаньонов для метавселенной

Компания Digital Pets собирается запустить трехмерных цифровых собак с ИИ в качестве компаньонов для метавселенной. Собак планируют защитить по тому же принципу, что и NFT. Сейчас компания активно ведет переговоры с инвесторами, которые продвигаются достаточно успешно.

С цифровыми собаками можно будет взаимодействовать прямо в виртуальной, дополненной реальностях или в веб-приложениях. В Digital Pets отмечают, что взаимодействие не будет отличаться от вашего обычного общения с живым питомцем. То есть вы можете дать животному имя, дрессировать его, кормить и даже гулять в парках мета-вселенной, развлекаясь с другими владельцами собак. Дрессировать животных можно будет с помощью специальных жетонов, которыми планируется поощрять цифрового питомца.

Такие компаньоны смогут помогать создавать непрерывные двусторонние эмоциональные отношения и в других мирах, например, в виртуальных средах, приложениях и играх. Каждый четвероногий друг будет уникальным.

«В ближайшее десятилетие мы будем видеть все больше и больше виртуальных пространств, где люди будут проводить время и создавать новые взаимодействия. Эти пространства будут очень пустыми и одинокими без подходящего содержания, которое связывает людей и устанавливает содержательные социальные отношения. Собаки, лучшие друзья человека, делают нас счастливее и помогают нам общаться с новыми людьми. Я верю, что искусственный интеллект, анимация и мультисенсорная коммуникация, сочетающая голос, зрение и осязание, позволят создавать настоящие отношения, точно такие же, как в физическом мире, и удовлетворять социальные и эмоциональные потребности», — заявил Итай Хасид, генеральный директор The Digital Pets Company.

Отметим, что стартап Tiny Rebel Games также разрабатывает компаньонов для метавселенной — цифровых котов.