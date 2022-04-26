Diablo Immortal выйдет 2 июня на мобильных устройствах и ПК

Blizzard Entertainment анонсировала следующей игру из серии Diablo. Релиз Diablo Immortal состоится 2 июня, игра будет доступна на мобильных устройствах и ПК.

Вначале предполагалось, что игра будет доступна исключительно на устройствах с Android и iOS, но Blizzard сообщила, что открытая бета-версия будет выпущена на ПК вместе с мобильной версией. Решение перенести игру на ПК было основано на отзывах сообщества, поскольку многие из тех, кто играл в бета-версию, выразили желание играть в нее на ПК. Когда будет полноценный релиз на компьютерах , не уточнили.

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Интерфейс на ПК масштабируют для лучшего отображения элементов. На ПК у игры будет полная поддержка геймпадов, мыши и клавиатуры с WASD-управлением. Разработчики обещают кроссплей и кросспрогрессию с синхронизацией данных между платформами.

События Diablo Immortal развернутся после Diablo II: Lord of Destruction. По словам Blizzard, Diablo Immortal станет крупнейшей игрой серии, из когда-либо выпущенных, в ней будет 8 зон, неожиданные столкновения и приятная боевая механика.

Игра будет распространяться условно-бесплатно через App Store, Google Play и Battle.net. Предварительную регистрацию можно оформить на сайте.