Canon представил корпоративную гарнитуру MREAL X1 с увеличенным полем зрения

Компания Canon представила следующее поколение корпоративных очков MREAL. Преемниками MREAL S1 стали MREAL X1 с расширенным «в 2,5 раза» полем зрения.

Новое устройство использует дисплеи и оптику собственной разработки Canon, которые позволили увеличить показатели перекрытия графикой c 45×34° в S1 до 58×60° в X1. Разрешение дисплея также увеличилось с 1600 × 1200 на каждый глаз до 1920 × 2160. Частота обновления составляет 120 Hz. Диапазон комфортного межзрачкового расстояния составляет от 55 до 78 мм.

Кроме того, предлагается версия с ручками для удерживания в руках, которая была доступна еще для MREAL Display MD-20, выпущенных в 2020 году.

Модуль с оптикой, камерами и дисплеями работает самостоятельно и без кабеля весит 158 гр., с ободком вес составляет 359 гр.

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В отличие от автономных гарнитур дополненной реальности, таких как HoloLens 2 или Magic Leap 2, в которых используется прозрачная волноводная оптика, проводная гарнитура Canon передает изображение со стереокамер, смешивая его с компьютерными образами, через непрозрачные дисплеи с крайне тонкой оптической системой. Такая схема обеспечивает точную цветопередачу, высокую яркость и непрозрачность дополненной реальности.

Цену корпоративных очков MREAL X1 компания пока не сообщает. Для сравнения MREAL S1 стоили 38 тыс. долларов.