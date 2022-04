Bolt Financial Inc покупает криптостартап Wyre за 1,5 млрд. долларов

Крупная финансовая компания Bolt Financial Inc заявила о грядущем приобретении стартапа криптовалютных услуг Wyre Payments Inc за 1,5 млрд. долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По мнению аналитиков, эта сделка станет крупнейшей на рынке криптовалют. По итогам 2021 года общий объем сделок по слиянию и поглощению криптовалютных компаний составил рекордные 4,9 млрд. долларов. В первом квартале 2022 года таких сделок было заключено на 1,25 млрд. долларов, не считая слияния Bolt и Wyre.

В прошлом году рынок криптовалют получил приток новых инвесторов, что позволило ему значительно вырасти. По данным CoinMarketCap, общая стоимость криптовалют в 2021 году увеличилась более чем в три раза, до 3 трлн. долларов. На данный момент показатель снизился примерно до 2,1 трлн. долларов.

Bolt Financial Inc, специализирующаяся на онлайн-платежах, была основана в Сан-Франциско в 2014 году. По данным Crunchbase, компания привлекла 1,3 млрд. долларов, на данное время ее бизнес оценивается в 11 млрд. долларов. Штаб-квартира Wyre Payments Inc находится в Сан-Франциско. Стартап предлагает услуги по обмену национальных валют и криптовалют между банками и криптокошельками, а также по торговле криптовалютами.

Представители Wyre заявили, что будут очень рады, если компания станет частью большой корпорации. Разработчики стартапа заверили, что продолжают свое тесное сотрудничество с Visa после присоединения к программе Fintech Fast Track Program.