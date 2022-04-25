Bloomberg: в 2022 или 2023 году Apple Watch получат функцию спутникового соединения

Журналист Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg рассказал, что Apple Watch будущих поколений получат функцию спутникового соединения.

Функция будет предназначаться для связи с экстренными службами и отправки коротких текстовых сообщений о чрезвычайной ситуации при нахождении вне зоны действия сотовой сети. Обычные звонки и доступ к интернету через спутники не предусмотрены. Apple Watch получат функцию спутникового соединения в 2022 или 2023 году.

Кроме того, компания Apple с 2021 работает над спутниковым соединением в iPhone. Функция может появиться уже в этом году. По мнению Гурмана, партнером Apple станет спутниковая компания Globalstar. В феврале Globalstar заключила соглашение о покупке 17 спутников, чтобы обеспечить услуги для «потенциального клиента».