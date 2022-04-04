Bloomberg: ожидаемая цена iPhone по подписке

Компания Apple планирует запустить сервис по предоставлению iPhone и другой техники в рамках подписки, об этом в конце марта сообщал журналист Bloomberg Марк Гурман. Проект находится в разработке, компания может объявить о нем до конца 2022 года или перенести анонс на 2023 год.

Как отметил Гурман, внедрение подписки на iPhone или iPad серьезно изменит стратегию компании. В настоящий момент Apple продает свои девайсы или по полной стоимости, или в рассрочку, или с субсидиями от сотовых операторов.

«Это может помочь Apple увеличить доход и облегчить потребителям возможность тратить тысячи долларов на новые устройства», — заявил Гурман.

Пользователи смогут менять свои iPhone на новые каждый год, как только компания выпустит актуальную модель.

В своем новом отчете Гурман назвал ожидаемые тарифы компании на iPhone по подписке. Новая программа не предполагает возможности выкупа устройства, поэтому она будет дешевле уже существующей схемы апгрейда iPhone с рассрочкой на 24 месяца. Согласно его прогнозу, стоимость подписки на «арендованные» смартфоны бренда составит:

iPhone 13 — 35 долларов в месяц;

iPhone 13 Pro — 45 долларов в месяц

iPhone 13 Pro Max — 50 долларов в месяц.

В тарифную сетку могут быть включены и другие услуги, например, подписка Apple One или расширенная программа технического обслуживания Apple Care. Согласно статистике, пользователь Apple обновляет свой iPhone в среднем раз в три года, потратив за это время около 825 долларов. Подписка принесет компании около 1260 долларов за тот же период, после чего бывший в употреблении гаджет можно продать на вторичном рынке, получив дополнительную прибыль.