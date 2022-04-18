AzInTelecom расширил возможности Центра обслуживания клиентов в связи с SIMA-токеном

Центр обслуживания клиентов ООО AzInTelecom, действующего в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта (МЦРТ), улучшено в целях удовлетворения растущего спроса на электронные подписи, связанные с цифровой трансформацией. Так, в Центре обслуживания клиентов, расположенном в центральном офисе «Шебеке», увеличено количество обслуживающих операторов и усилены технические возможности.

Благодаря улучшениям, внесенным для повышения удовлетворенности граждан, можно будет ускорить процесс выдачи SIMA-токена, а также предоставлять более оперативные и качественные услуги. Кроме того, отныне центр наряду с гражданами, предпринимателями и юридическими лицами, также будет оказывать услуги государственным учреждениям.

Отметим, что SIMA-токен включен в новую платформу цифровой подписи SIMA, созданную ООО AzInTelecom на основе электронной подписи. Функционал сертификата подписи, представленного до этого времени под названием «Электронная подпись», не изменился. SIMA-токен доступен на условиях и правилах электронной подписи.

SIMA-токен, который можно использовать во всех сферах, где требуется подпись, могут получить граждане, юридические лица, а также предприниматели и государственные структуры. Также есть возможность подать обращение в онлайн форме, чтобы исключить потерю времени при получении сертификата подписи, который будет готов в течение трех рабочих дней. Так, с необходимыми документами можно подать обращение посредством сайта https://token.sima.az/az/pricing. После того, как подпись будет готова, в Баку нужно обратиться в отдел обслуживания клиентов в офисе «Шебеке», а в регионах — в ближайший почтовый филиал.

Помимо этого, в случае утери, кражи, технического повреждения сертификата подписи и в других подобных случаях необходимо обращаться по указанным адресам.

Сообщаем, что Центр обслуживания клиентов ООО AzInTelecom находится в офисе «Шебеке» №1 по адресу: город Баку, улица Узеира Гаджибейли, 72. Центр обслуживания клиентов работает ежедневно, а также в праздничные дни с 09:00 до 18:00.

В связи с трудностями и вопросами, связанными с использованием SIMA-токена, можно позвонить в колл-центр 157.