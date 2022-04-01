Azercell предлагает новые модели iPhone 13 с бесплатным интернет-пакетом на 50 ГБ!

Компания «Azercell Telecom», являющаяся эксклюзивным телекоммуникационным партнером Apple Inc. в Азербайджане, сообщает о старте продаж новейших смартфонов iPhone. Оператор предлагает широкий ассортимент впечатляющих своими возможностями моделей iPhone, таких как iPhone SE, iPhone 13 Green, iPhone 13 mini Green, iPhone 13 Pro Alpine Green и iPhone 13 Pro Max Alpine Green, которые будут доступны в магазинах Azercell Exclusive с 1 апреля.

Радуя любителей iPhone, Azercell предоставляет возможность испытать невероятную скорость мобильного интернета с помощью устройств Apple последнего поколения в самой качественной 4G-сети в стране. Также лидирующий оператор мобильной связи дарит абонентам, приобретающим любую из моделей iPhone Green и iPhone SE, интернет-пакет объемом в 50 ГБ сроком на 3 месяца.

Приобрести вышеупомянутые смартфоны Apple абоненты смогут с 1 апреля, посетив любой магазин Azercell Exclusive.

Сочетающие в себе самые современные технологии с простотой использования, новейшие модели iPhone оснащены дисплеями Super Retina XDR, энергоэффективными аккумуляторами, обеспечивающими долгое время автономной работы, более производительными чипами A15 Bionic и технологией быстрой зарядки.

Для получения более подробной информации, перейдите по этой ссылке: https://bit.ly/smartphones_ru