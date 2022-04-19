ASUS ZenBook 14X OLED: великолепный дисплей и начинка, которые стоят потраченных денег

В начале 2022 года я «переехал» на ASUS ZenBook 14X и сегодня хочу поделиться с вами своими мыслями и впечатлениями об этом ультрабуке. По какой-то причине ASUS с каждым годом делает обозначения моделей в своих линейках все более запутанными, а теперь производитель еще больше усложнил этот процесс, поэтому сначала давайте разберемся, что значит название модели ZenBook 14X UX5401EA. Итак, это ультрабук, построенный на процессоре Intel Tiger Lake Core i7-1165G7 с графикой Iris Xe. Такой же процессор используется в обычной серии ультрабуков ZenBook 14 UX425/UX435, но эта модель получила новый и значительно улучшенный дизайн, а также теперь предлагает сенсорный OLED-экран высокого разрешения с соотношением сторон 16:10 и 100% охватом цветовой палитрыDCI-P3. Кроме того, ультрабук получил обновленные порты и полностью модернизированную систему охлаждения с тепловым модулем и двумя вентиляторами, которые больше не выдувают горячий воздух на экран. Это позволяет использовать гораздо более энергоемкие профили работы с аккумулятором, что делает ZenBook 14X практически самым мощным ультрабуком на базе Intel Core i7-1165G7. Фактически же производитель предлагает и вариант этого шасси с более высокими характеристиками и дополнительной графикой MX450 в серии ZenBook 14X UX5400. Также есть серия ZenBook 14X UM5401 с процессорами AMD Ryzen H и графикой Vega. Это может немного сбить с толку обычного пользователя, но с этим придется смириться. А пока давайте рассмотрим модель ZenBook 14X UX5401EA со всеми ее сильными сторонами и несколькими нюансами, которые обязательно надо учесть при выборе этой серии.

Как упоминалось ранее, эта серия UX5401 основана исключительно на процессорах Intel одиннадцатого поколения (на данный момент i5-1135G7 или i7-1165G7) с графикой Iris Xe. Объем оперативной памяти этой модели может достигать 16 Gb LPPDR4x, внутри есть один слот для SSD-накопителя формата M.2, и вы можете выбрать между матовым IPS-экраном с разрешением WQHD или двумя сенсорными OLED-экранами. Об этих конфигурациях я расскажу ниже. С другой стороны, ASUS также предлагает очень похожую серию ZenBook 14X UX5400. Заметными отличиями здесь являются опция для ScreenPad вместо NumberPad и конфигурация i7 + MX450 в модели ZenBook 14X UX5400GF или i7 + Iris Xe в модели ZenBook 14X UX5400EA, как моей модели.

Технические характеристики ASUS ZenBook 14X OLED UX5401EA-KN155W 90NB0UQ1-M04020:

Экран: 14”, 2.8K 2880×1800 пикселей, 90 Hz, OLED, глянцевый, сенсорный, 400+ нит, матрица Samsung SDC4154 (также доступны конфигурации с матовым IPS-дисплеем WQHD или сенсорным OLED-дисплеем 4К);

Процессор: Intel Tiger Lake Core i7-1165G7, 4 ядра / 8 потоков;

Графика: Intel Iris Xe G7;

Оперативная память: 16 Gb LPDDR4x-4266 (впаянная);

Накопитель: M.2 PCIe x4 SSD 512 Gb;

Беспроводное подключение: Wi-Fi 6 (Intel AX200), Bluetooth 5.2;

Порты: 1x USB-A2 gen1, 2x USB-C 3.2 Gen2 с Thunderbolt 4, HDMI 2.0, слот для карт памяти формата microSD, 3,5 аудиоразъем;

Аккумулятор: 63 Вт·ч, зарядка по USB-C мощностью 100W, быстрая зарядка;

Дополнительно: клавиатура с белой подсветкой, стеклянный NumberPad, HD web-камера без функции Windows Hello, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, стереодинамики Harman Kardon, чехол;

Размеры: 311x221x16,9 мм;

Вес: 1,39 кг.

Дизайн и конструкция

Общий дизайн моделей ZenBook 14X остается таким же, как и у предыдущих поколений, а для всей конструкции используется металл темно-серого цвета. Производитель остановил свой выбор на гладкой нетекстурированной отделке внутренней части, а также фирменной отделке крышки ZenBook с волнистым эффектом, исходящим от логотипа ASUS. Материалы, которые использовались для создания этого ультрабука, выглядят и ощущаются превосходно, но они также легко пачкаются, особенно текстурная отделка на крышке и матовая текстура колпачков клавиш, поэтому вам придется постоянно их протирать. Качество сборки можно назвать превосходным, у экрана довольно жесткая рама и он не изгибается, шарниры не скрипят и нет скрипов в самом корпусе и его нижней части. Привет, MacBook! ZenBook 14X открывается тоже без необходимости придерживать корпус устройства. В то же время модели 14X немного больше и тяжелее, чем стандартные ZenBook 14, причем это сильнее ощущается, если вы выбрали модель с сенсорным экраном, который поставляется с дополнительным защитным стеклом.

ASUS сохранила конструкцию шарнира Ergolift, при этом основное шасси поднимается на небольших резиновых ножках, расположенных в нижней части экрана, чтобы улучшить поток воздуха к вентиляторам и создать небольшой наклон для удобства работы с клавиатурой. Тем не менее шарниры в новом поколении намного прочнее, поэтому экран не двигается и не качается на месте. В то же время они позволяют экрану откидываться на 1800, что выгодно отличает эту модель от предыдущих поколений. Кроме того, в этих моделях используется дисплей с соотношением сторон 16:10, в то время как обычные линейки ZenBook 14 получили соотношение 16:9.

Тем не менее, основным изменением конструкции 14X является полная внутренняя переработка. В этих моделях теперь используется тепловой модуль с двумя вентиляторами, а радиаторы расположены по бокам. Это означает, что горячий воздух теперь выталкивается в стороны, а не в экран, как в стандартных моделях ZenBook 14. Вместо этого все эти решетки, расположенные под экраном, используются не только для подачи свежего воздуха в корпус, но об этом я расскажу позже. Внутренний редизайн также привел к небольшому изменению расположения портов. У вас есть почти все, что вам нужно для работы, включая два порта USB-C Thunderbolt 4, 3,5 мм комбинированный аудиоразъем и полноразмерные разъемы USB-A и HDMI 2.0b. Оба порта USB-C расположены с левой стороны, но очень хотелось бы, чтобы они были разнесены по обеим сторонам, предоставляя возможность подключать зарядку к ультрабуку слева или справа. В обновленную кнопку питания также встроен датчик пальца, а вот web-камера представляет собой стандартное решение без ИК-модуля.

Также я хотел бы немного поговорить об эргономике этого ультрабука. Очень нравится, что обновленные шарниры стали прочнее и позволяют легко регулировать наклон экрана одной рукой. ASUS даже разработала выемку на передней кромке крышки, чтобы экран было легко поднимать. Также плюсом является то, что светодиоды, сообщающие о состоянии работы ультрабука, расположены сбоку, а кнопка питания во включенном состоянии не подсвечивается и не отвлекает внимание при работе в ночное время. Для крошечных задних ножек используется жесткий пластик, так что ультрабук не скользит по столу. Кроме того, при том, что для внутренней отделки используется много металлических деталей, все их углы слегка скошены и не позволяют чувствовать дискомфорт при прикосновении к ним.

Клавиатура и touch-pad

Конструктивные решения в отношении размещения портов позволили производителю немного увеличить раскладку клавиатуры и сделать более высокую сенсорную панель по сравнению с предыдущими моделями ZenBook 14. Но внешний вид клавиатуры не изменился. Основные клавиши полноразмерные и хорошо разнесены, стрелки немного сжаты, но широкие и расположены на удобном расстоянии от окружающих их клавиш. Кроме того, ASUS вынес функциональную колонку клавиш Home/End/PgUp/PgDn в самый правый угол клавиатуры. Кнопка питания, немного утопленная в корпус на фоне других клавиш, включает дактилоскопический сканер, но надо привыкнуть к тому, чтобы не использовать ее в качестве клавиши Delete, которая расположена левее. В любом случае набор текста здесь самый удобный по сравнению со всеми моделями ноутбуков, которыми я пользовался ранее. Клавиши со сбалансированной обратной связью и бесшумной активацией, за исключением лишь клавиши пробела.

Клавиатура также имеет подсветку с белыми светодиодами и тремя уровнями яркости на выбор. Подсветка не очень яркая, но ее вполне достаточно при плохом освещении. Кроме того, ASUS также предлагает свою технологию ScreenPad с дополнительным экраном, включенным в сенсорную панель, но эта технология доступна только в серии ZenBook 14X UX5400, а не в UX5401. Хотя перед приобретением я достаточно долго присматривался к обеим линейкам и не очень понял, в каких ситуациях ScreenPad был бы мне полезен. Но есть спектры задач, для выполнения которых технология может быть полезна. В общем же у ZenBook 14X OLED замечательный touch-pad. Панель покрыта стеклом и отлично настроена на трекинг курсора и предотвращение случайных срабатываний. В свою очередь, переключатели touch-pad нажимаются почти в любой точке поверхности, а при легком ударе не возникает никаких посторонних звуков. Сенсорная кнопка в правом верхнем углу панели активирует светящуюся разметку, которая превращает touch-pad в блок цифровых клавиш. К тому же яркость подсветки регулируется.

Экран

АSUS предлагает три варианта дисплея для серии ZenBook 14X UX5401, но их доступность может варьироваться в зависимости от региона ScreenPad. В моем случае это сенсорный OLED-дисплей с разрешением 2,8K (2880×1800 пикселей), со 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, яркостью 400 нит и частотой обновления 90 Hz. Это довольно качественный экран с высокой резкостью, который при диагонали в 14” очень хорошо подходит для всех видов повседневных задач. Контрастность, черный цвет и углы обзора превосходны, хотя от OLED-матрицы и не стоило ждать другого. Кроме того, это панель с частотой 90 Hz с отличным временем отклика, что вы ощутите и в играх. Матрица также была очень хорошо откалибрована в заводских условиях и оказалась однородной по яркости и цвету. А поскольку это OLED, вам не нужно беспокоиться о каких-либо бликах на черном фоне. Единственным недостатком можно считать то, что дополнительный сенсорный слой добавляет эффект зернистости, легко заметный на белом и ярком фоне, например, при работе с текстом. Но со временем вы привыкнете и не будете замечать этого.

Аппаратное обеспечение и производительность

Моя модель представляет собой практически топовую конфигурацию ASUS ZenBook 14X UX5401EA с процессором Intel Core i7-1165G7 и графикой Intel Iris XE, 16 Gb оперативной памяти LPDDR4x-4266 и очень быстрым SSD-накопителем PCIe x4 емкостью 512 Gb. Спецификации основаны на аппаратной платформе Intel Tiger Lake одиннадцатого поколения 2021 года, но в ближайшее время на рынке, в том числе и в ASUS BRAND STORE в Баку, появятся модели с самыми последними чипами Intel Alder Lake. В нашей конфигурации используется основной процессор i7-1165G7 с 4 ядрами и 8 потоками, быстро выполняющий одноядерные задачи и обычную многозадачность, но ограниченный в устойчивых многопоточных нагрузках. Эта платформа действительно обеспечивает процессор энергией мощностью до 40W при длительных нагрузках, что намного выше, чем на других ультрабуках, и, таким образом, позволяет i7 работать с максимальным потенциалом.

Графика обрабатывается интегрированным чипом Iris Xe G7 с частотой до 1,35 GHz. Более высокие настройки мощности позволяют использовать его с максимальным потенциалом. Моя конфигурация также поставляется с 16 Gb оперативной памяти LPDDR4x-4266 в двухканальном режиме. В качестве хранилища ASUS выбрала удивительно быстрый SSD-накопитель Samsung. Этот накопитель во всей красе демонстрирует, что может дать интерфейс PCI Express 4.0 современным SSD. Действительно, скорость линейного чтения в 5500 Мb/с в ноутбуках еще редкость, да и скорость записи тоже чрезвычайно высока — почти 3500 Мb/с. Конечно, максимальную производительность SSD выдает лишь при достаточно большой очереди команд, но и при коротких очередях преимущество новой архитектуры не вызывает сомнений.

SSD и чип Wi-Fi являются единственными компонентами, которые можно обновить. Чтобы добраться до них, нужно снять заднюю панель, закрепленную парой видимых винтов и еще двумя дополнительными винтами, спрятанными за задними резиновыми ножками. Вам нужно будет использовать пластиковые инструменты для разборки, чтобы снять заднюю панель, так как она довольно сильно прикреплена к основному шасси множеством пластиковых зажимов. Поэтому лучше не пытайтесь заниматься разборкой этой модели, если у вас нет богатой практики, а обратитесь в официальный сервисный центр или тщательно подумайте над необходимой конфигурацией перед покупкой. Внутри корпуса вы увидите переработанную материнскую плату с новым термомодулем, а также аккумулятор и динамики. SSD-накопитель размещается прямо рядом с процессором, но производитель позаботился о том, чтобы проложить между ними большую термопрокладку, которая предотвращает проблемы с перегревом компонентов.

Что касается программного обеспечения, этот ZenBook поставляется со стандартным приложением MyAsus, которое позволяет контролировать профили питания, настройки аккумулятора и экрана, обновления и т.д. На выбор пользователя предлагается три профиля производительности:

Performance — позволяет процессору работать с мощностью более 40W при длительных нагрузках, а вентиляторы разгоняются до 46 дБ;

Balanced/Standard — позволяет процессору работать на мощности около 35 W при длительных нагрузках, а мощность вентиляторов увеличивается до 38-40 дБ;

Whisper — ограничивает процессор мощностью около 20W, чтобы снизить уровень шума вентилятора до 35 дБ.

Режим Whisper идеально подходит для повседневного использования, а Standard — это то, что я выбрал для требовательных комбинированных нагрузок, потому что профиль Performance предлагает лишь незначительный прирост производительности. К тому же в профиле Standard ультрабук работает в основном тихо, а вентиляторы лишь изредка включаются в многозадачном режиме. Я не буду утомлять читателя публикацией многочисленных тестов в различных бенчмарках, тем более что результаты этих тестов можно найти в открытом доступе в Сети. Хочется отметить лишь, что даже в режиме Whisper с ограничением мощности процессора до 20W и прочими ограничениями в настройках, ноутбук работает вполне хорошо, показывая в профиле производительности падение результатов лишь на 30%. Конечно, требовательные ААА-игры, выпущенные в последние годы, плохо подходят для такого типа оборудования, но общая игровая производительность здесь, пожалуй, лучшая, которую вы можете получить на устройстве подобного класса, за исключением производительных ультрапортативных компьютеров с какой-либо дискретной графикой. Если вы гонитесь именно за этим, то можете рассмотреть конфигурации с NVIDIA GeForce MX450 или уже переключитесь на поиск устройства с GeForce RTX 3050Ti, например, Asus VivoBook Pro 14X. Конечно, если позволяет бюджет, можно рассмотреть и более компактные ультрабуки премиум-класса с графикой более высокого уровня.

Уровень шума, тепловыделение, модули связи, акустическая система и прочее

В этой модели ASUS использует тепловой модуль с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками. Это самая сложная тепловая конструкция, которая до сих пор использовалась в линейке ZenBook. Дизайн с тонкими вентиляторами позволяет ZenBook 14X работать с комбинированной мощностью до 40W при длительных нагрузках, в отличие от примерно 20W у обычного ZenBook 14, где используется один вентилятор. Другим заметным преимуществом использования этой конструкции охлаждающего модуля является тот факт, что горячий воздух больше не направляется на экран, как на большинстве других моделей ZenBook, а направляется в стороны от пользователя. Таким образом, экран остается прохладным, а температура корпуса не превышает 400С даже когда внутренние компоненты нагреваются.

Во время игры в Far Cry 5 при увеличении мощности до 40W, что представляло собой практически наихудший сценарий использования, который можно было ожидать с точки зрения нагрева, уровень шума вентиляторов находился в пределах 45-46 дБ. Так что ожидайте, что при большинстве нагрузок вентиляторы будут работать в пределах 42-44 дБ без падения уровня производительности. Что касается повседневного использования, то вентиляторы большую часть времени бездействуют в обычных сценариях использования и лишь время от времени включаются в режиме многозадачности. За все время работы с этим ультрабуком я также не заметил никаких других шумов.

Для беспроводного подключения этот ультрабук предлагает модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5 на базе чипа Intel AX201, который прекрасно себя показал при подключении ко всей актуальной периферии. Звук обрабатывается набором стереодинамиков, которые воспроизводятся через решетки на нижней стороне ультрабука, как и в предыдущих линейках ZenBook. Специальная форма корпуса позволяет звуку отражаться от стола без искажений и не позволяет легко его заглушить при работе за компьютером на коленях. Динамики предлагают среднюю громкость на уровне 74-75 дБ, удовлетворительные средние и высокие частоты, но уменьшенный бас.

Наконец, в верхней части экрана расположена web-камера с разрешением HD, качество которой при нормальном освещении кажется немного лучше, чем обычно. Конечно, хотелось бы камеру с разрешением Full HD, но напомню, что устройства геймерской линейки ROG и вовсе лишены такого «удовольствия», как web-камера. Хотите качественные видеоконференции — покупайте профессиональное оборудование для организации видеосвязи. Микрофоны также расположены в верхней части экрана, по бокам камеры, и хорошо справляются со звонками с включенной технологией шумоподавления ClearVoice или без нее.

Время работы аккумулятора

Внутри ZenBook 14X находится приличная батарея емкостью 63 Вт·ч, что выше нормы для устройств этого класса. Даже с аппаратной реализацией Intel Core U и OLED-экраном с разрешением 2,8K и частотой 90 Hz ультрабук будет работать довольно долго без подзарядки. Вот какие результаты показала эта модель в тестах с яркостью экрана на уровне 60%, со стандартным режимом работы аккумулятора и включенным модулем Wi-Fi:

15W (4+ часа использования) — редактирование текста в Google Drive;

7W (около 9 часов использования) — полноэкранное видео в формате 1080p на Youtube в браузере Edge;

6,5W (около 10 часов использования) — полноэкранный режим просмотра Netflix в браузере Edge;

13W (5-6 часов использования) — серфинг в браузере Edge.

Ноутбук поставляется с зарядным устройством USB-C среднего размера мощностью 100W. Это конструкция из двух частей с двумя длинными и толстыми кабелями, которые значительно увеличивают объем по сравнению с цельными зарядными устройствами мощностью 65W, предлагаемыми с большинством моделей ZenBook 14. Поэтому я заказал дополнительно компактный универсальный адаптер питания на 65W, который проще носить с собой. В то же время батарея полностью заряжается примерно за 2 часа, а быстрая зарядка занимает около 50 минут.

Цена и доступность

ZenBook 14X с конца 2021 года доступен в магазинах Баку, включая ASUS BRAND STORE. Моя конфигурация стоит 3299 манатов. Предустановленная операционная система Windows 11 Home – как бонус. Также доступны конфигурации и с более слабыми характеристиками. Дистрибьютор ASUS в Азербайджане в лице компании AZTECH предлагает и модель ZenBook 14X UX5400 с графикой MX450. Соответственно эта модель стоит на 450 манатов дороже. Что касается прочих продуктов ASUS и других вендоров из портфолио этого дистрибьютора, то вы можете ознакомиться с ними по ссылке https://aztech.az.

В заключение

Хоть ASUS ZenBook 14X UX5401EA не такой компактный и легкий, как другие современные ультрабуки, он вызывает только положительные ощущения как эстетические, так и в плане работы. Учитывая тот факт, что это мой первый ноутбук ASUS, знакомство с производителем, с которым ранее я сталкивался лишь на уровне системных и графических плат, а также периферийных устройств, стало неожиданно приятным. Эта модель станет отличным выбором для тех, кто ищет многоцелевой портативный ноутбук премиум-класса. При весе в 1,39 кг он предлагает отличное качество сборки и превосходную эстетику, бескомпромиссный набор портов и беспроводных модулей, широкий выбор экранов, а также более мощную реализацию аппаратной платформы Intel одиннадцатого поколения в сочетании с хорошей системой охлаждения и емким аккумулятором. Конечно, хотелось бы в комплекте получить дополнительный компактный универсальный адаптер питания на 65W и стилус, но это все можно приобрести отдельно.

Вы можете выбирать между аппаратным обеспечением Intel или AMD в одном и том же корпусе, что в наши дни предлагают лишь немногие другие производители для точно таких же продуктов. С одной стороны, вариант AMD предлагает непревзойденную многопоточную производительность процессора, которую вы могли бы использовать для ресурсоемких рабочих нагрузок, которые выиграют от такого быстрого CPU, а с другой стороны, модель на базе Intel быстрее работает при повседневном использовании и более совместима с загрузками графического процессора. К тому же она также доступна с еще более мощной графикой MX450 в серии UX5400. В конце концов, вам придется для себя оценить каждую из этих платформ и решить, какая из них лучше соответствует вашим потребностям, а также принять возможность того, что никто не сможет сделать это за вас. К тому же, ведь можно дождаться следующего поколения этой модели, уже оснащенной процессорами Zen4 и графикой RDNA2 от AMD или процессорами Intel Core двенадцатого поколения. Но они не будут доступны некоторое время, поэтому вам все же следует рассмотреть это поколение ZenBook 14X.

Обзор подготовлен редакцией Infocity