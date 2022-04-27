ASUS ProArt Display PA147CDV: портативный монитор для профессионалов

Компания ASUS представила компактную модель монитора ProArt Display PA147CDV. Новинка подключается к ноутбуку или десктопу одним кабелем без использования отдельного блока питания. Устройство позиционируется как решение для профессионалов, работающих с графическим контентом.

Монитор оборудован 14-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 1920 x 550 пикселей и соотношением сторон 32:9. Заявлено 100% цветового пространства Rec. 709 и sRGB, а также точность цветопередачи Delta E<2 благодаря заводской калибровке. Экран совместим с Microsoft Pen Protocol 2.0, а специальное механическое колесо ASUS Dial (аналог Microsoft Surface Dial) позволяет быстро менять оттенок цветовой палитры, размер кисти и выполнять другие действия.

Монитор оснащен двумя портами USB Type-C и одним HDMI. Комплектная подставка позволяет зафиксировать дисплей под необходимым углом для комфортной работы. Использовать его можно как в горизонтальном, так и вертикальном положении.

Релиз ASUS ProArt Display PA147CDV запланирован на второй квартал этого года, цена пока не сообщается.