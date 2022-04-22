ASUS представил ноутбуки ZenBook S 13 OLED и ZenBook Pro 15 Flip OLED на новейших процессорах Intel и AMD

Компания ASUS представила две новые модели ноутбуков семейства ZenBook на базе процессоров Intel и AMD последних поколений. Это модели ZenBook S 13 OLED и ZenBook Pro 15 Flip OLED. Первая предлагает новейшие процессоры и графику AMD, вторая оснащается чипами Intel Core 12-го поколения и видеокартами Arc Alchemist. Кроме того, обе модели получили емкие аккумуляторы, а также поддержку современных интерфейсов и мультимедийных технологий.

ASUS ZenBook S 13 OLED оснащен 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем разрешением 2880 x 1800 пикселей, соотношением сторон 16:10 и пиковой яркостью 550 нит (поддержка HDR). Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3. Панель использует защитное покрытие Corning Gorilla Glass NBT.

Ноутбук построен на базе восьмиядерного процессора AMD Ryzen 7 6800U (встроенная графика Radeon 680M) с максимальной тактовой частотой 4,7 GHz. Объем оперативной памяти LPDRR5 составляет 16 Gb, емкость NVMe-накопителя PCIe 4.0 — 1 Tb.

В оснащение входят модуль Wi-Fi 6E, три порта USB Type-C, комбинированный 3,5-мм аудиоразъем и аудиосистема Harman Kardon. Есть поддержка технологий Dolby Vision и Dolby Atmos. Производитель обещает до 10 часов автономной работы от аккумуляторной батареи на 67 Вт·ч. Ноутбук заключен в тонкий корпус из магниалюминиевого сплава весом 1 кг.

ASUS ZenBook Pro 15 Flip OLED получил 15,6-дюймовый экран разрешением 2880 x 1620 пикселей, соотношением сторон 16:9, частотой обновления до 120 Hz и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Крышка дисплея откидывается на 180 градусов.

В основе лежит 14-ядерный и 20-поточный процессор Intel Core i7-12700H, работающий в комбинации с дискретной видеокартой Intel Arc A370M (6 Gb видеопамяти GDDR6). Ноутбук также оснащен 16 Gb ОЗУ стандарта LPDDR5 и твердотельным накопителем объемом 1 Tb.

Имеется поддержка стандарта Wi-Fi 6E, два разъема Thunderbolt 4 (Type-C), один HDMI 2.0, веб-камера с функцией распознавания лица через Windows Hello, клавиатура с однозоновой RGB-подсветкой и поддержка технологий Dolby Vision и Dolby Atmos. Емкость аккумуляторной батареи составляет 96 Вт·ч (автономность не указывается). Вес ноутбука – 1,8 кг.

Оба устройства получили предустановленную ОС Windows 11 Pro, а также поддержку электронного пера ASUS Pen 2.0. Дата начала продаж и цены ноутбуков будут объявлены позднее.