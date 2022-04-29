Apple отчиталась о рекордных результатах за второй квартал 2022 финансового года

Компания Apple опубликовала результаты за второй квартал 2022 финансового года, который у нее завершился 26 марта. Сообщается, что это был очередной рекордный квартал.

Квартальная выручка составила 97,278 млрд. долларов, компания нарастила продажи на 9%. Операционная прибыль выросла с 27,5 до 29,98 млрд. долларов, а чистая прибыль увеличилась с 23,63 до 25 млрд. долларов. Практически весь рост пришелся на американский рынок (оба континента), который обеспечил компании 40,88 млрд. долларов.

От реализации iPhone компания выручила 50,57 млрд. долларов, на 5,5% больше, чем годом ранее. Хороший рост продемонстрировали услуги и подписки, которые увеличили профильную выручку на 17,28% до 19,82 млрд. долларов. Выручка от продаж Mac увеличилась на 14,73% до 10,44 млрд. долларов. Продажи iPad показали спад, выручка сократилась на 1,92% до 7,65 млрд. долларов.

Все остальные продукты принесли Apple на 12,37% больше выручки, чем годом ранее — 8,81 млрд. долларов. Норма прибыли достигла 43,7% против ожидаемых 43,1%.