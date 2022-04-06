Apple объявила дату проведения конференции WWDC 2022

Компания Apple официально объявила дату ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2022. Мероприятие пройдет с 6 по 10 июня 2022 года в онлайн-формате и будет транслироваться сразу на нескольких потоковых платформах. Компания также проведет серию обучающих лекций для разработчиков, а ограниченное количество зрителей сможет посмотреть трансляцию и специальные материалы непосредственно в Apple Park.

Ожидается, что в ходе презентации Apple представит операционные системы iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 и tvOS 16.

Хотя WWDC позиционируется как конференция для разработчиков, посвященная именно софтверным нововведениям, по неподтвержденной информации, компания также может анонсировать новые компьютеры Mac.