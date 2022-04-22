«Anviz делает ставку на средства многофакторной идентификации, базирующиеся на искусственном интеллекте»

Представленные сегодня на рынке системы контроля и управления доступом строятся на трех ключевых элементах: пароль, карта личности и биометрия. Выбор зависит от того, насколько высоки требования к безопасности в организации. Но из-за пандемии COVID-19 многие привычные всем нам процессы претерпели серьезные изменения. Не стали исключением и системы контроля и управления доступом, которые претерпели серьезные изменения, включая широкое распространение тепловизионных камер, а также развитие алгоритмов и технологий, позволяющих идентифицировать людей, носящих маски. Стало ясно, что одним из главных решений проблемы станут бесконтактные биометрические технологии, которые в ближайшем будущем широко охватят повседневные процессы.

Компания Anviz является мировым лидером в области технологий биометрической и бесконтактной идентификации. Основной офис компании, который занимается продвижением бренда, маркетингом, а также технической поддержкой продукции, расположен в Майами (штат Флорида, США). Кроме того, офисы и представительства Anviz можно найти во многих странах, а непосредственное производство и R&D центры находятся в Китае. В Азербайджане продукцию и решения Anviz представляет компания iTech Group, которая с 2012 года является дистрибьютором этого поставщика качественных и профессиональных систем управления доступом, учета рабочего времени, биометрических считывателей и биометрических замков. О возможностях продуктов Anviz и сфере их применения в Азербайджане сегодня в интервью Infocity рассказывает менеджер проектов компании iTech Group Надир Эйвазов.

— Какие технологии биометрии применяются сегодня в решениях Anviz?

— Биометрия — это очень широкое понятие, включающее в себя распознавание людей по одной или нескольким физическим или поведенческим чертам. Сюда входят также системы распознавания лиц, голоса, подписи, радужки глаза, отпечатка пальца, геометрии ладони, рисунка вен руки, индивидуального ритма печати, запаха и т.д. Но если задуматься, то скомпрометировать можно любую биометрию, которая фиксируется обычными устройствами, например, фотографии. И поэтому сегодня Anviz сосредоточена на тех способах идентификации, которые решают задачи, недоступные для уже привычных нам технологий. Компания разрабатывает такие способы идентификации, которые относятся к динамически изменяемым биометрическим признакам. Например, в портфолио Anviz есть самообучающиеся решения, построенные на искусственном интеллекте, которые в состоянии отличить «живое» лицо от фотографии или даже видео. Анализ глубины происходит с помощью программных средств сопоставления видеопотоков с двух камер, а построенные карты глубины помогают отражать атаки с предъявлением фотографии или экрана смартфона вместо лица. Кроме того, алгоритмы биометрических систем контроля доступа Anviz прекрасно справляются с идентификацией человека, например, изменившего прическу, одевшего маску или очки.

Собственная разработка компании — это интегрированный алгоритм Bionano, основанный на мультибиометрическом распознавании. Он охватывает распознавание отпечатков пальцев, распознавание лиц, распознавание радужной оболочки глаза и другие многофункциональные приложения с несколькими сценариями. Например, Bionano использует уникальную технологию шифрования и кодирования, которая может распознавать поддельные отпечатки пальцев и осуществлять обнаружение «живых» отпечатков пальцев для сценариев приложений с высоким уровнем безопасности. При этом система определяет сухой или влажный палец, есть ли на нем микроцарапины, автоматически восстанавливая нарушенную картину отпечатка. Компанией Anviz был разработан первый в мире алгоритм искусственного интеллекта для обнаружения поддельных отпечатков пальцев. Технология AI Fake Fingerprint Detection, внедренная в алгоритм Bionano, благодаря постоянному самообучению, позволяет биометрическим терминалам Anviz распознавать поддельные отпечатки пальцев в течение 0,5 секунды и блокировать их, а также оповещать о нарушении соответствующие службы безопасности. Также алгоритм Bionano снижает частоту ложных распознаваний лица человека до одного на миллион, хотя большинство подобных систем обещает лишь 99% верных срабатываний. Интегрированы алгоритмы Bionano и в системы идентификации на базе уникальных признаков, которые имеет радужная оболочка глаз. В любом случае, сегодня Anviz делает ставку на средства многофакторной идентификации, базирующиеся на искусственном интеллекте, что позволяет снизить вероятность ошибки практически до нуля.

— Пандемия COVID-19 внесла в нашу жизнь постоянный атрибут в виде маски. Сильно ли это влияет на запросы рынка в отношении систем, идентифицирующих людей в масках?

— Безусловно, у Anviz есть система распознавания лиц, которая может идентифицировать людей, носящих маски. Такие считыватели могут хранить в памяти до 10 тысяч человек, самообучаются и не требуют подключения к интернету, так как обладают встроенной памятью. За это время компания разработала систему, которая объединяет тепловизионные камеры для бесконтактного измерения температуры и идентификацию людей по геометрии лица. Например, новые бесконтактные терминалы Anviz FaceDeep 3 и FaceDeep 3 IRT предлагают высокоточные возможности распознавания лиц. При этом платформа способна идентифицировать пользователя всего за 0,3 секунды и может сопоставлять биометрические данные пользователей в масках. Терминалы оснащены двумя камерами для распознавания лиц и предлагают возможности биометрического определения жизнеспособности, а также обнаружение маски и определение температуры. Кроме того, это скоростные терминалы, которые могут идентифицировать до 50 человек в минуту. И такие решения очень востребованы в Азербайджане. Это глобальный тренд, так как сегодня с целью повышения эпидемиологической безопасности компании ускоряют внедрение подобных решений, по очевидным причинам предпочитая бесконтактные способы биометрической идентификации.

— В каких сферах чаще всего используются решения Anviz в Азербайджане?

— Традиционно, средства контроля и управления доступом применяются в силовых структурах и финансовых учреждениях, но за 10 лет тесного сотрудничества с этим производителем мы реализовали массу проектов на базе решений Anviz практически во всех секторах экономики, включая торговые центры, гостиницы и образовательные учреждения. Одними из знаковых проектов стали наши совместные решения в Центральном Банке Азербайджана и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», где были установлены не только системы контроля Anviz, а построена инфраструктура, связавшая готовое решение по управлению доступом с прочими процессами в компании. Система, которая контролирует доступ в офисы и на объекты Каспийского Пароходства, одним из которых является Бакинский Судостроительный Завод в Гарадагском районе, используется для сбора и отслеживания посещаемости сотрудников. Администраторы также имеют удаленный доступ к системе и могут устанавливать время, в которое персоналу разрешен доступ к определенным объектам. Но кроме интеграции с системой безопасности, на базе программного обеспечения Anviz и дополнительных модулей-отчетов, разработанных нашей компанией, осуществляется учет рабочего времени и расчет зарплаты сотрудников. Кстати, развернутая в ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» система на базе оборудования Anviz в сутки идентифицирует до 10 тысяч человек, так что вы можете сами судить о возможностях такого решения.

Кроме того, облачное решение для контроля доступа и учета рабочего времени, которым является CrossChex Cloud, избавляет пользователей оборудования Anviz от необходимости устанавливать управляющие программы для систем контроля доступа и учета рабочего времени на серверы и рабочие станции. Теперь эта нагрузка переложена на облачные серверы, что позволяет получать к этим данным доступ из любой удаленной точки. С помощью простого web-интерфейса сотрудники соответствующих отделов могут добавлять, изменять и удалять данные, просматривать журнал событий в режиме реального времени, а также строить отчеты о рабочем времени персонала. А система Anviz AIM CrossChex, построенная на базе искусственного интеллекта, на многих предприятиях прекрасно интегрируется с решениями SAP и 1С. К тому же, разработчики iTech Group за короткий срок могут создать программное обеспечение для вывода в этих системах любого отчета, позволяя автоматизировать управление сотрудниками, снижать трудозатраты и оптимизировать фонд оплаты труда за счет эффективного управления персоналом.

— Как строятся ваши отношения с вендором?

— С Anviz комфортно и приятно работать, так как эта компания очень лояльно относится к своим партнерам, помогая оперативно решать любые возникающие в процессе инсталляции оборудования проблемы, которые иногда бывают связаны с интеграцией продуктов Anviz с оборудованием других вендоров. Коммуникация с представителями компании осуществляется быстро, а грамотно построенные логистические цепочки поставок оборудования из Китая нас никогда не подводили. Следует отметить, что контроль за качеством исполнения и отгрузок на заводе в Китае находится на высочайшем уровне. Все это позволяет нам представлять полный спектр решений Anviz в шоу-руме и держать на стоке достаточный запас оборудования для решения самого широкого спектра задач по построению систем контроля и управления доступом в организациях любого профиля и масштаба.

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