AnTuTu: самые популярные мобильные процессоры по итогам первого квартала 2022 года

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг популярности мобильных процессоров различных брендов по итогам первого квартала 2022 года.

На первом месте Qualcomm — процессоры компании установлены в 65% всех протестированных в бенчмарке устройств. На втором – MediaTek, ее доля составила 19%. Третье место заняла китайская HiSilicon с показателем 12,2%.

Кроме того, разработчики AnTuTu опубликовали диаграмму количества ядер мобильных процессоров. Подавляющее большинство современных устройств (98,8%) оснащено восьмиядерными SoC.