13.04.2022

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AnTuTu: самые популярные мобильные процессоры по итогам первого квартала 2022 года

AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг популярности мобильных процессоров различных брендов по итогам первого квартала 2022 года.

AnTuTu

На первом месте Qualcomm — процессоры компании установлены в 65% всех протестированных в бенчмарке устройств. На втором – MediaTek, ее доля составила 19%. Третье место заняла китайская HiSilicon с показателем 12,2%.

Кроме того, разработчики AnTuTu опубликовали диаграмму количества ядер мобильных процессоров. Подавляющее большинство современных устройств (98,8%) оснащено восьмиядерными SoC.

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