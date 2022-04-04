AnTuTu назвал самые производительные флагманы марта на базе Android

Команда разработчиков бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных Android-смартфонов среди флагманов по итогам марта 2022 года.

Практически всю десятку рейтинга заняли модели на Snapdragon 8 Gen 1. В список также попали устройства, основанные на топовом чипсете MediaTek Dimensity 9000.

Лидером рейтинга самых производительных флагманов стал игровой флагман Nubia Red Magic 7 Pro, набравший 1037315 баллов. На втором месте – iQOO 9 (1012934), а замыкает тройку лидеров iQOO 9 Pro (1011489).

В Топ-10 также вошли Redmi K50 Pro, Nubia Z40 Pro, OPPO Find X 5 Pro, Xiaomi 12 Pro, Realme GT2 Pro, Motorola Edge 30 и Redmi K50.