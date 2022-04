Анонсирована Return to Monkey Island — продолжение культовой серии квестов

Анонсирована игра Return to Monkey Island, она станет продолжением The Secret of Monkey Island и Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Над игрой работают Рон Гилберт и Дэйв Гроссман, сценаристы The Secret of Monkey Island.



Игру разрабатывали в течение двух лет, ее производством занималась Lucasfilm Games. Издателем выступит Devolver Digital. Return to Monkey Island планируют выпустить уже в 2022 году, когда конкретно, не уточняется.

Monkey Island — серия приключенческих квестов о юноше Гайбраше Трипвуде, который стремится стать пиратом. Напомним, что первая часть серии, The Secret of Monkey Island, вышла в 1990 году, последняя игра франшизы на данный момент — в 2009 году.