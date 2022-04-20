AMD представила процессоры Ryzen PRO 6000 для профессиональных и бизнес-ноутбуков

Компания AMD представила сразу 11 моделей мобильных процессоров линейки Ryzen PRO. Новинки ориентированы на профессиональные и бизнес-ноутбуки, но также подойдут и для домашних пользователей.

Процессоры серии Ryzen PRO технически дублируют потребительские решения, но отличаются от них расширенным набором инструкций, востребованных в бизнес-сегменте. Интегрированы функции безопасности, которые способны защитить данные от хакерских атак и предотвратить утечку информации при помощи шифрования в случае кражи ПК.

В линейку Ryzen PRO 6000 (архитектура Zen 3+) вошли шесть производительных моделей серий H и HS (TDP 45/35 Вт соответственно) и две энергоэффективные модели U-серии с тепловым пакетом 28 Вт. Кроме того, AMD представила более доступную серию Ryzen 5 PRO x75U (7 нм, архитектура Zen3, графика Radeon Vega).

Как заявляет AMD, новинки обеспечивают лучшее время работы от батареи по сравнению с предшественниками. Например, для ноутбуков на базе Ryzen 7 PRO 6850U заявленная автономность составляет до 29 часов в режиме воспроизведения видео на встроенной графике. Также компания сообщает о повышении производительности на 50% при 15 Вт и до 110% при 28 Вт.

Ноутбуки бизнес-класса с процессорами Ryzen PRO 6000 и Ryzen 5 PRO x75U появятся в продаже в ближайшее время.