Amazon подписал многомиллиардный контракт на 83 запуска интернет-спутников

Компания Amazon подписала многомиллиардный контракт на 83 запуска с европейской Arianespace, американскими Blue Origin и United Launch Alliance. Об этом пишет Space News. Они выведут на орбиту большинство из 3236 спутников интернет-провайдера Project Kuiper, которые должны будут конкурировать со Starlink от SpaceX. Project Kuiper – это проект низкоорбитального спутникового интернета Amazon. Запуски будут проходить в течение пяти лет.

Как отмечает издание, это крупнейшее коммерческое соглашение по запускам ракет. Официально Amazon не раскрывает финансовых условий. Общая стоимость, включая разработку и производство спутников, составляет около 10 млрд. долларов.

Сделка Amazon включает 18 запусков Ariane 6, 12 запусков (с опцией на дополнительные 15) New Glenn (Blue Origin) и 38 запусков Vulcan Centaur. Все три ракеты сейчас разрабатываются и еще не совершили ни одного полета. Vulcan и Ariane 6 должны провести свои первые запуски в этом году. New Glenn – не ранее 2023 года.