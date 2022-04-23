Alienware представила два ноутбука и игровой десктоп на базе новейших процессоров AMD

Бренд Alienware, игровое подразделение Dell, представил два игровых ноутбука на базе новейших процессоров AMD Ryzen 6000, а также новый игровой десктоп на базе процессора AMD Ryzen 7 5800X3D.

Игровой ноутбук Alienware m17 R5 представлен в нескольких различных версиях. Он оснащается 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей, частотой обновления 165 или 360 Hz и поддержкой NVIDIA G-Sync, или 4K-панелью с AMD FreeSync с частотой обновления 120 Hz. В качестве дискретной графики используются как видеокарты линейки NVIDIA GeForce RTX 30 (вплоть до модели GeForce RTX 3080 Ti), так и решения AMD до Radeon RX 6850M XT с 12 Gb памяти включительно.

Во всех версиях ноутбук может предложить процессоры AMD Ryzen 7 и Ryzen 9 серии Rembrandt на архитектуре Zen 3+, вплоть до флагманского Ryzen 9 6980HX, имеет до 64 Gb ОЗУ стандарта DDR5-4800 и до двух NVMe-накопителей суммарным объемом до 4 Tb. В оснащение также входят разъем HDMI 2.1, три USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 2 Type-C, один разъем LAN и 3,5-мм аудиоразъем. Предлагается на выбор аккумуляторная батарея на 64 Вт·ч или 97 Вт·ч. Вес составляет 3,3 кг.

Цена Alienware m17 R5 начинается с отметки 1599 долларов.

Alienware m15 R7 оборудован 15,6-дюймовой матрицей в модификациях с разрешением Full HD (165 или 360 Hz) или 2K-панелью с частотой обновления 240 Hz. В максимальной конфигурации новинка оснащается восьмиядерным AMD Ryzen 9 6900HX и видеокартой GeForce RTX 3080 Ti. Конфигурация памяти та же, что и 17-дюймовой модели. Ноутбук оснащается батарей на 56 Вт·ч или 86 Вт·ч. Набор внешних разъемов у Alienware m15 R7 идентичен модели Alienware m17 R5. Вес — 2,7 кг.

Цена Alienware m15 R7 — от $1499.

У обеих новинок заявлена поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Предлагается несколько вариантов клавиатур, включая механическую, на низкопрофильных переключателях Cherry MX.

Игровой десктоп Alienware Aurora Ryzen Edition R14, как понятно из названия, поставляется только в сборках на базе процессоров AMD, включая новейший Ryzen 7 5800X3D и флагманский Ryzen 9 5950X. В качестве графической подсистемы предлагается Radeon RX 6900 XT или GeForce RTX 3090. Предусмотрена установка до 128 Gb ОЗУ DDR4-3600 и твердотельного NVMe-накопителя объемом до 4 Tb.

Цена Alienware Aurora Ryzen Edition R14 начинается с отметки с 2949 долларов.