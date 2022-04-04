AI Lab объявляет о бесплатном тренинге в сфере искусственного интеллекта

Лаборатория искусственного интеллекта Азербайджана (AI Lab) Министерства цифрового развития и транспорта объявляет о начале бесплатной учебной и практической программы в сфере искусственного интеллекта.

Программа обеспечит углубленное обучение сфер Data Science, NLP и Computer Vision, которые составляют основу искусственного интеллекта. В ходе тренинга студенты изучат язык программирования Python, избранные темы статистики, теоретические и практические области Machine Learning и Deep Learning. Кроме того, участники программы познакомятся с TensorFlow, Keras и PyTorch — одними из основных инструментов Deep Learning.

Студенты впервые будут работать над реальными проектами, реализуемыми AI Lab в рамках программы. Отличившиеся по итогам тренингов участники получат возможность трудоустройства.

Кандидаты, желающие принять участие в тренинге, могут зарегистрироваться, посетив сайт http://ailab.az/az/jobs Лаборатории искусственного интеллекта Азербайджана или отправив свои CV на адрес электронной почты [email protected].

Участие в тренинге бесплатное. Крайний срок подачи заявок – 15 апреля 2022 года. Занятия начнутся 5 мая и продлятся 6 месяцев.

Критериями отбора для участия в тренинге являются:

Студенты и выпускники, обучающиеся на уровне бакалавриата в области компьютерных наук или связанных областях; Базовые или средние знания любого языка программирования (желательно Python); Общее понимание алгоритмов и структур данных; Математические навыки (в частности Calculus и линейная алгебра).

Процесс отбора также будет основываться на критериях командной работы, исследовательских навыков и среднего уровня владения английским языком.

Отметим, что Лаборатория искусственного интеллекта Азербайджана запустила свою первую учебную программу в январе 2022 года. В настоящее время в лаборатории обучаются 10 студентов.