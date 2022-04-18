Adobe, Microsoft и Intel объявили о разработке новой технологии подтверждения подлинности фото и видео

Консорциум IT-компаний Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), в который входят Adobe, Microsoft, Intel, Twitter, Sony, Nikon, BBC и Arm, объявил о разработке нового алгоритма для обнаружения подлинности фотографий и видеоматериалов. Он будет построен на базе блокчейна и не потребует покадрового сравнения фейковых снимков и роликов с оригиналами. Об этом сообщает ресурс Nikkei Asian Review.

Технические подробности пока не раскрываются. Представители Adobe ожидают, что первые функции, защищающие подлинность изображений, появятся на рынке уже в этом году. В течение ближайших двух лет будет сформирована готовая экосистема для отслеживания истории мультимедийных файлов. C2PA намерена сотрудничать с большим количеством социальных сетей и других платформ, включая YouTube.

Современные нейронные сети позволяют создавать правдоподобные видео, которые могут быть использованы для распространения ложной информации. Существующие методы обнаружения подделок требуют тщательного сравнения сомнительных картинок и роликов с подлинными. Предполагается, что использование нового стандарта позволит вычислять фейки по изменению метаданных даже в случае качественной обработки оригинального материала, когда традиционные алгоритмы не сработают.