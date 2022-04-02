2ГБ в подарок от Azercell в рамках специальной кампании, приуроченной к месяцу Рамазан!

Лидирующий мобильный оператор “Azercell Telecom” подготовил для своих абонентов специальный подарок по случаю священного месяца Рамазан. Стараясь подарить всем хорошее настроение в этот праздничный месяц, компания Azercell предоставляет бесплатные интернет-пакеты объемом 2ГБ в рамках особой кампании.

Согласно условиям кампании, с 9 апреля по 2 мая 2022 года абонентам фактурной линии (SimSim) будет предоставлен интернет-пакет объемом 2 ГБ для использования во время периода имсака в соответствии с традициями священного месяца. Для получения подарочного пакета абонентам SimSim необходимо подключить один из месячных интернет-пакетов (500МБ, 1ГБ, 5ГБ, 10ГБ, 30ГБ, 50ГБ), один из тарифов Sərbəst или один из тарифов GəncOL 6/9. Подарочный пакет будет доступен до 2 мая в промежутке с 02:00 до 06:00.

С более подробной информацией о кампании вы можете ознакомиться на официальном сайте «Azercell Telecom»: https://bit.ly/ramazan-campaign-ru

Компания Azercell, всегда предоставляющая абонентам специальные подарки, поздравляет всех с праздником Рамазан.