ZTE представила мини-ПК размером с мышку Taichi Cloud Computer W100D

Компания ZTE представила сверхкомпактный компьютер Taichi Cloud Computer W100D. Внешне устройство похоже на USB-концентратор и понять, что это ПК с первого взгляда вряд ли можно. Новинка весит всего 55 гр. и помещается в карман.

Внутри устройства нет полноценного процессора, оперативной памяти и других привычных для ПК компонентов. Taichi Cloud Computer W100D предназначен для доступа к операционной системе, запущенной на удаленном сервере.

Точных технических характеристик устройства ZTE пока не раскрывает. Новинка подключается к источнику питания через разъем USB Type-C. Помимо модулей Wi-Fi и Bluetooth, на корпусе предусмотрены три порта USB Type-A и один HDMI для подключения монитора.

О цене и дате выхода пока информации нет.