Yamaha представила два электровелосипеда с максимальной скоростью 45 км/ч

Компания Yamaha Motor представила два электрических велосипеда — Wabash RT и CrossCore RC. Новинки получили прочные рамы, при этом Wabash RT подходит для фитнеса и езды по бездорожью, а CrossCore RC — это шоссейный электрический велосипед. В конструкциях рам используются литий-ионные аккумуляторы емкостью 500 Втч, встроенные в нижние трубы.

Оба электровелосипеда станут первыми моделями, оснащенными приводом PWSeries ST от Yamaha мощностью 250 Вт (пиковая мощность 500 Вт), до 70 Нм крутящего момента и максимальной скоростью при помощи педалей до 45 км/ч в четырех режимах мощности. Также есть автоматический режим, который переключается между тремя из четырех режимов мощности на основе входных данных датчика, чтобы предложить гонщикам «плавный опыт», с запатентованной системой Quad Sensor, собирающей входные данные водителя с датчиков крутящего момента, скорости, кривошипа и угла.

Дисплей на руле с бортовым компьютером поддерживает Bluetooth, USB-порт для зарядки, функцию секундомера, управление светодиодными фарами и многое другое. Электровелосипед также совместим с дополнительными передними и задними багажниками для перевозки уличного снаряжения во время поездок.

Цена Wabash RT составляет 4099 долларов, а CrossCore RC — 3099 долларов. Обе модели электровелосипедов будут доступны этим летом.