Xiaomi выпустила новую модель электросамоката за 298 долларов

Компания Xiaomi выпустила новую модель электросамоката, который получил название Mijia Electric Scooter 3 Lite (Youth Edition). Новинка имеет устойчивую конструкцию и наличие трех режимов мощности двигателя.

Компактный складной корпус электросамоката выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава. Рама Mijia Electric Scooter 3 Lite на 10 мм тоньше, чем у Mijia Electric Scooter 1s, выпущенного в 2020 году. Дизайнерам удалось переместить центр тяжести ниже и сделать самокат еще более устойчивым.

Номинальная мощность двигателя составляет 250 Вт, максимальная скорость — 25 км/ч. Запас хода составляет всего 20 км, то есть его можно использовать только для коротких поездок. Пользователю доступны три режима мощности: «Пешеходный» «Стандартный» и «Спортивный». Электросамокат имеет увеличенную на 13% способность преодолевать подъемы. На рулевой колонке размещен экран, на котором отображается скорость, заряд аккумулятора и другие параметры.

Xiaomi Mijia Electric Scooter 3 Lite будет предложен в черном и белом цветовых решениях по цене 298 долларов. Продажи в Китае начнутся 5 апреля.