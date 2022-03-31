Xiaomi представила вертикальный кондиционер с функцией очистки воздуха

Компания Xiaomi выпустила новую модель кондиционера с вертикальной конструкцией Mijia Fresh Air Vertical 3 HP. Устройство подходит для помещений площадью до 40 м². Производитель утверждает, что гаджет обеспечит свежим воздухом весь дом за 24 мин.

Кондиционер выполнен в традиционном для фирменной серии корпусе цилиндрической формы и рассчитан на напольный монтаж. Новинка оснащена HEPA-фильтром, задерживающим пыль, аллергены и другие примеси.

Xiaomi Mijia Fresh Air Vertical 3 HP с функцией нагревателя воздуха построен на базе компрессора Panasonic. Заявленная производительность составляет до 215 м3/ч. Помимо пульта ДУ, управлять работой кондиционера можно через мобильное приложение или с помощью голосового помощника XiaoAI.

Цена кондиционера составляет 1151 доллар, в продаже с 10 апреля.