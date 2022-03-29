Xiaomi Paper Book Pro II: электронная книга с автономностью до шести недель

Компания Xiaomi представила электронную книгу Paper Book Pro II. Гаджет заключен в корпус толщиной 7 мм, вес составляет около 250 гр.

Устройство получило 7,8-дюймовый дисплей E-ink разрешением 1872 x 1404 пикселей. Экран имеет пиксельную плотность 300 PPI. Предусмотрена подсветка с возможностью настройки цветовой температуры (24 уровня).

В основе новинки лежит четырехъядерный процессор Rockchip RK3566, который работает в связке с 2 Gb оперативной памяти и 32 Gb встроенной флеш-памяти. В состав чипа входит графический ускоритель Arm Mali-G52 2EE с поддержкой OpenGL ES 1.1/2.0/3.2. OpenCL 2.0, Vulkan 1.1.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3200 мА·ч. Заявленная автономность — до шести недель в режиме ожидания. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, есть поддержка встроенного голосового поиска. Поддерживается работа с файлами в форматах EPUB, PDF, TXT, EXCEL, PPT и пр.

Цена Xiaomi Paper Book Pro II составляет ориентировочно 200 долларов.