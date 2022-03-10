Xiaomi Mijia Pulsator — умная стиральная машина с загрузкой на 8 кг за 126 долларов

Компания Xiaomi выпустила новую стиральную машину Mijia Pulsator. Кроме доступной цены, модель получила широкий набор функций. Стиральная машина с возможностью вертикальной загрузки до 8 кг. белья поддерживает 10 различных режимов работы.

Xiaomi Mijia Pulsator оснащена пульсирующим двигателем с четырьмя лопастями, который позволяет деликатно удалять пятна с разных типов тканей. Новинка также способна интеллектуально определять вес вещей и автоматически подбирать нужный объем воды (8 уровней регулировки).

Как и другие модели Xiaomi Mijia, новую стиральную машину можно подключить к приложению Mi Home и управлять ею со смартфона или посредством голосовых команд. Можно запланировать время стирки и выбрать нужные режимы. Кроме того, машина оснащена блокировкой от детей.

Цена в Китае составляет 126 долларов.