Xiaomi Buds 3T Pro: флагманские TWS-наушники с активным шумоподавлением

Компания Xiaomi сегодня представила на международном рынке флагманские полностью беспроводные наушники Buds 3T Pro.

Наушники наделены системой активного шумоподавления (ANC), которая позволяет снижать уровень шума до 40 дБ. Они получили систему с тремя микрофонами и 10-миллиметровые динамические драйверы с двумя магнитами. Реализована поддержка кодеков LHDC 4.0, SBC и AAC, а также одновременное подключение к двум устройствам. За обмен данными со смартфоном отвечает контроллер Bluetooth 5.2.

Xiaomi Buds 3T Pro защищены от пыли и влаги по стандарту IP55. Заявленное время автономной работы от аккумуляторной батареи достигает 6 часов с ANC, которое увеличивается до 24 часов с зарядным чехлом. Наушники могут заряжаться через USB-C или по беспроводной сети через любое зарядное устройство Qi.

Будут доступны два цветовых решения — Carbon Black (черный) и Gloss White (белый). Цена составляет 199 долларов.